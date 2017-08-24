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Спасатели МЧС спасли двух человек на пожаре в Казани

Спасатели МЧС спасли двух человек на пожаре в Казани
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Сотрудники пожарно-спасательной части №7 спасли двух человек на пожаре на улице Кул Гали в Казани, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Пожарных вызвали очевидцы. Огонь вспыхнул на восьмом этаже в доме №9 по улице Кул Гали. Сотрудники МЧС прибыли на место и эвакуировали двух людей при помощи спасательных масок. 

Причины пожара устанавливаются.

Кстати, за минувшие сутки пожарные подразделения ГПС Главного управления МЧС России по РТ выезжали по тревоге 57 раз. Чаще всего на тушение мусора - 11 раз, на пригорание пищи - 4 раза, на прочие - 1 раз. Было и 19 ложных вызовов. Погибших и пострадавших нет.

Рамиль Бикмуллин, 26.08.2017, 11:48
Тэги: Происшествия
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Комментарии

весна зимина26 августа 2017, 12:35
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