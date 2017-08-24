Никита Михалков обнаружил в Казани «Лию Ахеджакову» и «Леонардо ди Каприо»

Режиссер Никита Михалков приехал в Казань, чтобы принять участие в прослушиваниях в свою академию кинематографического и театрального искусства, пишет ТАСС.

В двухдневном кастинге приняли участие около 40 абитуриентов, мечтающих об учебе в мастерской Михалкова. Режиссера впечатлили двое.

Актрису Елену Качиашвили он назвал будущей Ахеджаковой.

- Шикарно, сумасшедшая энергетика, это абсолютный клад, — сказал Михалков после прослушивания. — Конечно, Настасья Филипповна из нее не очень, но она может стать в будущем чистой Ахеджаковой. Этот тот самый случай, когда актер может сделать свой какой-то недостаток любимым зрителями.

Также Михалков выделил актера Равиля Батырова.

- "Звездой" он точно может стать, по крайней мере, в кино, это такой Ди Каприо, — сказал режиссер. — У него есть самое главное — обаяние, хорошее бесстрашие, внутренняя уверенность, что он своего добьется.