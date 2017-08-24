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В Казани на ремонт остановочных павильонов выделено более 700 тысяч рублей

В Казани на ремонт остановочных павильонов выделено более 700 тысяч рублей
16+
Фото: из архива ProKazan.ru

В Казани на ремонт остановочных павильонов в Приволжском и Вахитовском районах Казани выделено 777 тысяч рублей. Соответствующий тендер выиграла компания ООО «РСК».

Отмечается, что будет отремонтировано 130 остановочных павильонов.

Так, согласно техническому заданию, компании предстоит выполнить работы по покраске, замене кровли, витражных окон, ремонту скамеек.

Работы должны быть выполнены до 14 октября текущего года.

Люция Кашапова, 25.08.2017, 17:46
Тэги: Деньги
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Комментарии

Не Курю25 августа 2017, 17:41
700 000 сейчас не хватит 2-х комнатную квартиру отремонтировать..,я думаю Метшину на неделю отдыха этого не хватит
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Горожанин25 августа 2017, 17:50
норм, если приведут в порядок. Даю мысль здравую мэрии, сделайте наблюдение за остановками, можно в рамках безопасного татрстана
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Горожанин25 августа 2017, 17:56
ТОЛЬКО ДЖУМШУТОВ ПРЕДУПРЕДИТЕ!!!
Что пластик крыши надо класть УФ-ЗАЩИТОЙ КВЕРХУ!
Там для особо тупых даже наклейка есть..... B-|
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Горожанин25 августа 2017, 18:04
В ответ на комментарий пользователя Не Курю
700 000 сейчас не хватит 2-х комнатную квартиру отремонтировать..,я думаю Метшину на неделю отдыха этого не хватит
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Зачем считать чужие деньги? Своих не хватает?
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Горожанин25 августа 2017, 18:06
Новые остановки - славно. Главное чтобы всякие подростки их не портили.
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Горожанин25 августа 2017, 18:15
Это не остановочные павильоны, а пародия на них. От солнца,дождя и ветра в них не спрячешься.
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Не Курю25 августа 2017, 18:20
В ответ на комментарий пользователя
Зачем считать чужие деньги? Своих не хватает?
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С какого перепугу они чужие????Как раз мои и ваши собственные ,которые пополняются за счeт налогов и различных вычeтов из смешной зарплаты и нищенской пенсии ,или вы думаете в мерии отдельное денежное дерево растет ???
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карина гаврилова25 августа 2017, 18:31
Xoчу пoдeлитьcя cвoeй историeй, я давнo пытaлaсь пoxудeть (сидeла на диeтах, приниmала прeпараты), нo килогpаммы cнoва вoзвращалиcь, пoкa нe пoпробoвaлa уникaльный инновациoнный комплeкc. Hиkoгда нe вeрила в тaкиe прeпараты, но c пoмощью егo я зa двe нeдeли cбрocилa 7 кг. и бeз cпoртa и диeт и килoграммы не вeрнулись. A вычитaлa о нeм здecь (кcтaти ceйчаc нa негo бeшеная aкция! He пpoпуcтитe), пoчитайтe oбязательнo.P.s.извиниТe за cпам --- http://gg.gg/mednews
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Не Курю25 августа 2017, 18:38
В ответ на комментарий пользователя карина гаврилова
Xoчу пoдeлитьcя cвoeй историeй, я давнo пытaлaсь пoxудeть (сидeла на диeтах, приниmала прeпараты), нo килогpаммы cнoва вoзвращалиcь, пoкa нe пoпробoвaлa уникaльный инновациoнный комплeкc. Hиkoгда нe вeрила в тaкиe прeпараты, но c пoмощью егo я зa двe нeдeли cбрocилa 7 кг. и бeз cпoртa и диeт и килoграммы не вeрнулись. A вычитaлa о нeм здecь (кcтaти ceйчаc нa негo бeшеная aкция! He пpoпуcтитe), пoчитайтe oбязательнo.P.s.извиниТe за cпам --- http://gg.gg/mednews
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Одна cука 5 -ый год худеет ,второй импотент таблетками нажраться не может..
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