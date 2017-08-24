В Казани осудили мужчину, который на кладбище изнасиловал 13-летнюю девочку

Сегодня, 25 августа, в Верховном суде Татарстана вынесли приговор 37-летнему жителю Зеленодольска, который на кладбище изнасиловал 13-летнюю девочку. Об этом сообщает прокуратура РТ.

- Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего», - сообщили в ведомстве.

Напомним, 2 февраля текущего года подсудимый в Зеленодольске напал на 13-летнюю девочку, приставив к ее шее горлышко разбитой бутылки.

- Угрожая убийством, он отвел потерпевшую на городское кладбище, где изнасиловал ее и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, - сказали в прокуратуре.

Отмечается, что свою вину подсудимый признал частично.

- Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, приговорил подсудимого к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью связанной с работой с детьми на 17 лет, - добавили в ведомстве.