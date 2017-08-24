В Казани на Дне республики певица Ёлка и «Хор Турецкого» споют на татарском языке

Главная концертная площадка в этот день будет развернута у Центра семьи «Казан»

В Казани на Дне республики и города «Хор Турецкого» и певица Ёлка споют на татарском языке. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции сообщила помощник президента РТ Лейла Фазлеева.

- Мы попросили «Хор Турецкого» выучить песни на татарском языке. Думаю, мы сможем удивить публику, - сказала Фазлеева.

Также она добавила, что этот же вопрос прорабатывается с певицей Ёлкой.

Напомним, на Дне города в Казани, 30 августа, выступят Митя Фомин и певица Ёлка. Главная концертная площадка в этот день будет развернута у Центра семьи «Казан». Начало вечерней программы в 18.00.

В 20.00 перед дворцом земледельцев пройдет оперный фестиваль под открытым небом «Казанская осень».

В 13.00 на Площади Тысячелетия начнется авто-мото шоу «Kazan city racing». Одновременно на площадке около Центра семьи «Казан» стартует спортивный праздник Матч ТВ с автомобильным шоу и представлением водных байкеров в акватории реки Казанки.

В 14.00 в парке Чёрное озеро откроется международный фестиваль классической музыки Музыка Вокруг Нас! В программе - камерные оперы, оркестр пианистов, выступление ансамбля барочной музыки «Дух Ветра» («L'esprit du Vent») (Москва) под руководством Филипа Ноделя, польской флейтистки Эдита Филл и художника - абстракциониста Давид Ру.

Завершится праздник традиционным салютом над акваторией Казанки в 22 часа.