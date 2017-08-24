Первые выплаты кредиторам Татагропромбанка начнутся в октябре. Об этом сообщил представитель Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Василий Столбов, передает ТАСС.

- Выплаты ориентировочно начнутся в октябре, - сказал Столбов.

Отмечается, что требования кредиторов банка составляют 17,5 млн рублей.

Напомним, 5 апреля ЦБ РФ отозвал банковскую лицензию Татагропромбанка. Такое решение было принято из-за того, что банк полностью утратил капитал, отмечается, что банк финансировал кредитные организации, входящие в банковскую группу во главе с Татфондбанком. В банке была назначена временная администрация Агентства по страхованию вкладов.

Татагропромбанк на 1 марта занимал 400 место в России по размерам активов согласно данным Центробанка. Контроль в банке (50,3% акций) принадлежит компании "Новая нефтехимия", бенефициаром которой является бывший председатель правления Татфондбанка Роберт Мусин.

Ранее Арбитражный суд Татарстана признал банкротами Татфондбанк, "Анкор Банк" и "ИнтехБанк".