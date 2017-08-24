В Казани родители назвали своих детей Нестор, Лукерья и Афина

За прошлую неделю в отделах ЗАГС Казани зарегистрировано рождение 466 малышей: 240 мальчиков и 226 девочек. Об этом сообщает Управление ЗАГС Казани.

Самые редкие имена, которыми родители назвали своих малышей: Аслан, Даяна, Нестор, Русалина, Мартин, Аделия, Рузанна, Серафима, Лукерья, Афина.

Самыми популярными среди детских имен этой недели стали: Амина, Артем, Милена, Роберт, Мирон, Кирилл, Ясмина.

Минимальный вес ребенка при рождении составил 780 граммов, а максимальный – 5420 граммов. Возраст самой юной мамы – 18 лет, самой зрелой – 43 года, самого юного отца – 19 лет, самого зрелого – 47 лет.

За этот же период в отделах ЗАГС города зарегистрировали свой брак 456 пар. Самой молодой невесте и жениху исполнилось 18 лет. Возраст самого взрослого жениха недели – 85 лет, самой взрослой невесты – 82 года.