В Казани «Ауди» врезалась в «Газель», оба авто загорелись: огонь перешел на жилой дом

Фото: ГУ МЧС России по РТ/фото с места происшествия

Этой ночью в Казани «Ауди» влетела во двор дома, врезалась в «Газель». В результате ДТП оба автомобиля загорелись. Вскоре пламя перекинулось на крыльцо дома, сообщает ГУ МЧС России по РТ.

ДТП произошло по улице Сахалинской в Авиастроительном районе. Водитель «Ауди» успел выбраться из машины и скрылся.

- Площадь пожара составила 6 квадратных метров. Оба автомобиля полностью выгорели. В результате ЧП никто не пострадал, - сказали в МЧС.