СМИ: до конца года курорты Египта останутся закрыты для российских туристов

Авиасообщение между Россией и египетскими курортами не будет возобновлено в этом году. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в российских дипломатических кругах.

- В 2017 году не будут возобновлены чартерные рейсы в Египет. Аэропорты в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе по очереди должны быть проинспектированы до 30 сентября. Сейчас всё находится в процессе переговоров, - говорится в сообщении.

Отмечается, что основная причина такого решения — это неуверенность Москвы в безопасности египетских аэропортов.

- На первом этапе полеты будут открыты только в Каир. И это будут только регулярные рейсы. Ни о каком открытии чартерных рейсов в курортные зоны Египта пока речи не идет вообще, - пояснили в дипломатических кругах.

Напомним, запрет на полеты в Египет был введен после авиакатастрофы в Египте. 31 октября 2015 года в Египте потерпел крушение лайнер A321 российской авиакомпании «Когалымавиа», выполнявший рейс Шарм-эль-Шейх — Санкт-Петербург. Обломки самолета были обнаружены на Синайском полуострове. На борту аэробуса было 224 человека — 217 пассажиров и семь членов экипажа. Никто из них не выжил. Одна из основных версий авиакатастрофы - взрыв бомбы, пронесенной на борт. Ответственность за катастрофу взяло на себя «Исламское государство».