В Казани гендиректор туристической компании по почте получили свиную голову

В Казани генеральный директор туристической компании AVT Азамат Сабиров по почте получил свиную голову. Об этом он сообщил в своем «Твиттере».
- Кто-то насмотрелся крестного отца и не поленился сделать такое. Свинья прислала свое лицо, - написал он.
Посылка пришла с пожеланиями здоровья. Как рассказал сам Сабиров, у него пока нет идей о том, кто мог бы это сделать.
- Серьезных конфликтов ни с кем нет. Есть подозрение, что это угроза для жизни. Что может быть следующим шагом?, - сказал Сабиров, передает «Бизнес Онлайн».
Отмечается, что сейчас юристы компании решают вопрос, как реагировать на данную посылку.
Кто то насмотрелся крестного отца и вот такое не поленился сделать. Свинья прислала свое лицо pic.twitter.com/pvNkS8ahjS— Azamat Aka (@azamataka) 24 августа 2017 г.