В Казани гендиректор туристической компании по почте получили свиную голову

В Казани генеральный директор туристической компании AVT Азамат Сабиров по почте получил свиную голову. Об этом он сообщил в своем «Твиттере».

- Кто-то насмотрелся крестного отца и не поленился сделать такое. Свинья прислала свое лицо, - написал он.

Посылка пришла с пожеланиями здоровья. Как рассказал сам Сабиров, у него пока нет идей о том, кто мог бы это сделать.

- Серьезных конфликтов ни с кем нет. Есть подозрение, что это угроза для жизни. Что может быть следующим шагом?, - сказал Сабиров, передает «Бизнес Онлайн».

Отмечается, что сейчас юристы компании решают вопрос, как реагировать на данную посылку.