Финал седьмого сезона «Игры престолов»: ProKazan.ru разыгрывает пригласительные в кино

Совсем скоро закончится седьмой, предпоследний, сезон «Игры престолов». Решающая битва приближается. Удастся ли Дейенерис со своими драконами добраться до железного трона? Долго ли Серсее быть королевой? Помешают ли мирному существованию Джона и Сансы? И что, в конце концов, затевает Мизинец?



28 августа, одновременно со всем миром, онлайн-сервис Амедиатека и сеть кинотеатров «КАРО» представят финал седьмого сезона «Игры престолов» в 7-ми городах России. Дата и время показа в Казани: 28 августа, 20.00.

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«Игра престолов» – один из тех сериалов, который интересно смотреть именно на большом экране: только в кинотеатре у зрителей есть возможность оценить невероятно масштабные батальные сцены и удивительно зрелищные спецэффекты.



Одними из первых финальную серию увидят жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Сургута и Самары. Для этого им необходимо приобрести подписку на онлайн-сервис Амедиатека, а бонусом к ней станет приглашение на показ.

Каждая серия нового сезона бьет рекорды по количеству просмотров и становится поводом для бурного обсуждения в социальных сетях и СМИ. Седьмой эпизод, название которого пока неизвестно, станет не только самым продолжительным за всю историю фэнтези-драмы – 77 минут, но и как обещает режиссер Джереми Подесва, составит конкуренцию самым грандиозным и обсуждаемым «Битве бастардов» и «Ветрам зимы».



Ознакомиться с подробностями акции можно по ссылке.

О сериале:



«Игра престолов» – один из самых крупнобюджетных проектов на телевидении и самый дорогостоящий в жанре фэнтези. Сказка, которая говорит о человеческих страстях, власти, механизмах политики яснее и лучше, чем любое документальное кино. Сериал неоднократно становился триумфатором главной телевизионной премии «Эмми». На церемонии 2015 года «Игру престолов» признали лучшим драматическим сериалом, это повторилось и в 2016-м, когда сериал стал лидером по количеству номинаций. Создатели шоу также дважды подряд удостоились наград в номинациях «Лучший сценарий» и «Лучшая режиссура».



Амедиатека Home of HBO:

Amediateka Home of HBO – онлайн-сервис лучших сериалов планеты. Вас ждут премьеры одновременно со всем миром новых проектов HBO и вся библиотека студии, а также хиты ведущих телеканалов и студий мира — FOX, Showtime, Starz, BBC, ABC Studios, Sony Pictures и многих других, художественные и документальные фильмы, концерты, стендап-шоу и новые российские сериалы. Вы можете подключить к одному аккаунту до 5 устройств и смотреть любимые сериалы в любое время, в любом месте. Наслаждайтесь просмотром в профессиональной озвучке или на языке оригинала, с субтитрами или без. В мобильных приложениях можно смотреть сериалы и фильмы офлайн, заранее скачав их в память устройства. Наше приложение доступно в App Store, Google Play и Smart TV, а также поддерживает AirPlay и Chromecast.



Cеть кинотеатров «КАРО»:

Сеть кинотеатров «КАРО», основанная в 1997 году, установила новые стандарты оформления кинозалов в России. На сегодняшний день «КАРО» является одной из ведущих и наиболее технологичных сетей кинотеатров в России, управляющей 30 современными кинотеатрами (228 залов) в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Калининграде и Сургуте, которые ежегодно посещают почти 12 млн человек.