На Булаке установят указатели с названиями мостов на татарском языке

В Казани через протоку реки Булак установят указатели с названиями мостов на татарском языке. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Всего будет установлено 14 табличек на общую сумму 192,2 тыс рублей.

Так, согласно техническому заданию, указатели должны быть выполнены из металла и в черном цвете, чтобы соответствовать стилистике уже установленным табличкам на русском языке.

По два указателя на татарском языке будут установлены на Батуринском, Дегтяревском, Романовском, Лебедевском, Ложкинском, Булачном и Жарковском мостах.

Аукцион пройдет 11 сентября. Таблички необходимо установить в течение месяца после заключения контракта.

Напомним, ранее сообщалось, что 11 июля на заседании Госсовета РТ депутаты в трех чтениях приняли законопроект кабмина, который позволит местным органам власти штрафовать организации за отсутствие вывесок на двух государственных языках — русском и татарском. Сумма штрафа для должностных лиц составит от 500 до 1000 рублей.

На заседании законопроект представил министр образования и науки РТ Энгель Фаттахов. По его словам, сейчас в республике на зданиях органов госвласти и бюджетных организаций только 25% вывесок написаны на двух госязыках, 75% - только на русском и менее 1% - на татарском.