Минниханов с женой устроили в Кремле прием лучших семей Татарстана

В мероприятии приняли участие 52 семьи из муниципальных районов и городов Татарстана

Сегодня, 24 августа, президент Татарстана Рустам Минниханов вместе с супругой в Казанском Кремле провели торжественный прием в честь лучших семей республики, передает пресс-служба президента РТ.

- Семья – это самое важное в жизни человека. Вы вырастили и достойно воспитали замечательных детей, с которыми связано настоящее и будущее современного Татарстана, - сказал Минниханов.

Президент республики также отметил, что в Татарстане наблюдается положительная динамика в регистрации браков.

- В течение полугода свои отношения официально оформили 17300 пар. Кроме того, в республике отмечена и положительная динамика рождаемости и естественного прироста населения, и важно сохранить эту тенденцию, - добавил он.

В мероприятии приняли участие 52 семьи из муниципальных районов и городов Татарстана.