Синоптики объявили штормовое предупреждение: ожидается шквалистый ветер и град

Гидрометцентр Татарстана распространил штормовое предупреждение, которое продлится сегодня вечером, а также ночью, днем и вечером 25 августа.

В Казани и в целом по республике ожидается сильный шквалистый ветер до 25 м/с и град. Также ожидаются грозы и дожди.

Напомним, сегодня в Казани ожидается до +30 градусов. Завтра, 25 августа, воздух прогреется до +27 градусов.