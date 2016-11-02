Кратко. Почему «Рубин» продает своих лидеров?

После крупной победы над «Анжи» главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев неожиданно объявил, что команду покинут ряд дорогостоящих игроков

КТО УХОДИТ?

Клуб уже покинул бразилец Жонатас, который стал лучшим снайпером в прошлом сезоне. В скором времени из «Рубина» могут уехать бельгиец Максим Лестьен, камерунец Алекс Сонг, испанцы Серхио Санчес и Рубен Рочина, перуанец Карлос Собрано и игрок сборной России Магомед Оздоев. Оздоевым интересуется действующий чемпион — московский «Спартак».

ПРИЧИНЫ?

Команде нужно оптимизировать нынешние расходы и построить фундамент на будущее. Кроме того, клубу необходимо выполнять условия финансового fair play — это когда траты клуба не должны превышать заработок.

САНКЦИИ?

Если «Рубин» нарушит это правило, команду ждут серьезные последствия. УЕФА предусматривает целый перечень санкций: от запрета регистрировать новых игроков до дисквалификации из европейских соревнований.