Кратко. Почему «Рубин» продает своих лидеров?

КТО УХОДИТ?
Клуб уже покинул бразилец Жонатас, который стал лучшим снайпером в прошлом сезоне. В скором времени из «Рубина» могут уехать бельгиец Максим Лестьен, камерунец Алекс Сонг, испанцы Серхио Санчес и Рубен Рочина, перуанец Карлос Собрано и игрок сборной России Магомед Оздоев. Оздоевым интересуется действующий чемпион — московский «Спартак».
ПРИЧИНЫ?
Команде нужно оптимизировать нынешние расходы и построить фундамент на будущее. Кроме того, клубу необходимо выполнять условия финансового fair play — это когда траты клуба не должны превышать заработок.
САНКЦИИ?
Если «Рубин» нарушит это правило, команду ждут серьезные последствия. УЕФА предусматривает целый перечень санкций: от запрета регистрировать новых игроков до дисквалификации из европейских соревнований.