Метшин о «диванных экспертах» в Сети, которые критикуют Казань, называя ее уездным городом

Мэр Казани назвал две вещи, которые позволяют говорить о том, что столица Татарстана - развивающийся город, находящийся в топе

Казань можно по праву считать одним из самых комфортных городов России. По крайней мере, именно такую цель поставил для столицы РТ Ильсур Метшин.

- Мы поставили для себя цель сделать нашу столицу самым комфортным городом России. Конечно, отдельные диванные эксперты в Интернете нередко нас критикуют, называя Казань уездным городом. То за ливневки, то за где-то не вывезенный мусор, тротуары, дороги. Критиковать можно всегда, повод для этого в больших мегаполисах всегда бывает. Но если смотреть правде в глаза, по крайней мере два индикатора говорят о том, что наша столица — далеко не уездный город, - сказал накануне в ходе городской августовской конференции работников образования в Поволжской академии спорта и туризма выразил мэр Казани.

По его словам, к таким индикатором относится большой поток туристов и демографические показатели.

- Первый — это стремительно растущий поток туристов, самый большой в Российской Федерации по количеству прироста. Туриста не заманишь в город, где нечего посмотреть и некуда сходить, где грязно и неуютно, в конце концов, небезопасно. За 2016 год посетило 2,5 миллиона туристов, это на 16 процентов больше, чем в 2015 году. В текущем году, по предварительным данным, Казань посетило уже 2 миллиона. Напомню, что в год Тысячелетия Казани столицу посетило 460 тысяч гостей.

Если в среднем Россия растет по въездному туризму на 3,5-3,6 процента, то мы росли и продолжаем расти на 16-18 процентов ежегодно. Казань входит в тройку самых привлекательных городов России для туризма.

- Второй, не менее важный индикатор — это демографические показатели, которые продолжают нас радовать. В 2016 году в Казани зарегистрированы 24 564 новорожденных, это на 500 малышей больше, чем в прошлом, - сказал мэр.

Отметим, что впервые рождаемость превысила смертность в Казани в 2009 году, с тех пор ситуация не меняется.

- За последние 15 лет рождаемость выросла почти в 3 раза. Впервые за последние 20 лет мы имеем рекордные показатели - количество зарегистрированных рождений на 84 процента превысило количество составленных актов записи о смерти. Все это говорит о том, что казанцы уверенно смотрят в будущее, планируют его и видят перед собой перспективы.

- В то же время растущая рождаемость ставит перед городской властью новые вызовы. Сегодня снова ощущается дефицит мест в детских садах и школах. Мы ни на секунду не можем себе позволить почивать на лаврах и обязаны думать о будущем, - отметил мэр.

Напомним, накануне мы писали о том, что к новому учебному году в Советском районе Казани откроются две новые школы - №180 и №181. Также в этом году продолжится строительство трех школ в «Салават Купере» на 1124 места, в жилищном комплексе «Светлая долина» на 800 мест.