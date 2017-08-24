Казанскую учительницу за отказ сдавать деньги на подарки пытались признать психбольной?

Учительница по рисованию рассказала ProKazan.ru о том, как ее выжили из школы

Учительница изобразительных искусств школы №175 Фания Баширова судилась с директором учреждения Аминой Валеевой. Женщина рассказывает, что за отказ сдавать деньги на подарки ее чуть не признали психически больной.

Конфликт начался с того, что в 2013 году новая сотрудница в школе Фания Баширова обнаружила недостачу заработной платы. Женщина рассказывает, что попытки выяснить, почему ей вдруг понизили зарплату, вызвали в бухгалтерии один аргумент “Так сказал директор”.

- Выяснилось, что мне понизили категорию, - рассказывает Фания Баширова. - Без причины, без приказа. Ничем не объяснили, просто сказали “Директор сказал, значит сняли. Работайте дальше”.

Учительница обратилась в Министерство образования. Оттуда ей восстановили категорию, и та продолжила работать.

- Надо было уже тогда уволиться, меня уже невзлюбили. В школе собирали деньги на подарки администрации на каждые праздники. Причем, в обязательном порядке, мол, так принято, а если нет, займите. Бывало, по несколько раз в месяц: кто-то женился, у кого-то день рождения. Меня это не устраивало: почему я сдаю деньги в профсоюз, и еще плачу за подарок? Почему не используются профсоюзные средства?

В декабре 2015 года Фания Баширова обратилась в полицию и прокуратуру с заявлениями о принудительном сборе средств, а в январе - в Министерство образования. И если первые два ведомства дали письменные ответы, что факты не подтверждены, то представитель третьего дал устный комментарий.

- Меня принял заместитель министра образования и науки Республики Татарстан, - продолжает Баширова. - Он мне так и сказал: “В действиях вашего директора не вижу ничего противозаконного. Надо было сдавать”. После такого я решила доработать до конца учебного года и увольняться.

Весной 2016-го года пришло время планового профессионального медосмотра. Как рассказывает Баширова, когда она пришла получить справку от психиатра в больнице, врач отказалась подписать документ.

- Сначала я подумала, что меня забыли включить в список, я ведь собиралась уходить. Зашла в кабинет к другому врачу, там сидела пожилая женщина. Бесконечно листала документы, постоянно повторяла одни и те же вопросы: как вас зовут? где работаете? А потом выдала: “Вы психбольная”. Сказала, что звонили из школы и сейчас поставят меня на учет. Позже главный врач в беседе убеждал меня, что я бью детей и без всякого обследования видит, что я “больная”. Меня даже перекосило, в тот вечер я с трудом успокоилась.

Разрешение на работу с детьми Фания Баширова без труда получила в другой поликлинике. Жаловаться в местные инстанции уже не стала, а сразу написала в Аппарат президента РФ. После десятка “отписок” женщина наконец получила ответ.

- Я получила ответ от Министерства образования РТ, что сбор денег подтвердился, что проведут перерасчет по категории и главное, что директор по поводу меня обращалась в психиатрическую больницу.

С этим документом женщина подала заявление в суд. Поддерживает ее председатель «Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ» Сергей Ромадановский.

- Свято верила, что суд разберется, не хотела уходить, как преступница. Потому что если послушать адвоката директора в суде, то с 2013-го года они вся школа терпела умалишенного человека: и пальцами-то я стучала, и челюстями дребезжала, и прыгала по школе!

В итоге женщина проиграла. Две недели назад ее уволили из школы по статье.

Директор школы №175 Амина Валеева комментировать конфликт с Башировой по телефону отказалась. По ее словам, Баширова чернит честь всей школы. Директор сообщила, что "будет обороняться", но подъехать за комментарием не разрешила.

- Этот учитель не соответствует требованиям современного педагога, - добавила Валеева. - Баширова - это не тот человек, на которого я бы потратила газетную полосу.