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Здание в виде Бурдж-аль-Араб и лицо Путина: дети показали, какими должны быть школы Казани

Здание в виде Бурдж-аль-Араб и лицо Путина: дети показали, какими должны быть школы Казани
16+
Фото: портал ProKazan.ru, Евгения Потехина
Казанские школьники подготовили макеты, в которых отразили то, чего не хватает нынешним учебным заведениям

Ученики казанских школ и воспитанники детских садов показали, как, по их мнению, должны выглядеть школы будущего. В Международном информационном центре в Деревне Универсиады можно увидеть десятки самых разных макетов, которые дети готовили вместе со своими родителями. Портал ProKazan.ru предлагает посмотреть на самые необычные.

Почти на каждом макете можно увидеть большое количество зелени - деревья, ровые газоны, цветы. 

Кое-где можно увидеть парковочные места. Еще бы, ведь это одна из основных проблем в городе. 

На одном из макетов мы заметили лицо президента России. Видимо, среди нынешних школьников много патриотов. К слову, на этом же макете можно заметить бассейн, который располагается прямо на крыше. 

Есть школы, выполненные в очень необычных архитектурных решениях. 

В макете каждой второй школы можно заметить различные спортивные площадки - футбольные, волейбольные, баскетбольные. Где-то есть оранжереи и пруды.

Кто-то хочет видеть школу будущего в виде роскошного отеля в ОАЭ Бурдж-аль-Араб. 

Есть проекты, которые, действительно, поражают. Вероятно, родители этого школьника архитекторы или дизайнеры. Как минимум, в душе.

Кто-то предлагает создать рядом со школами площадки, на которых можно будет обучаться езде на автотранспорте. А ведь это реально очень хорошая идея. 

Женя Потехина, 24.08.2017, 13:04
Тэги: Фотоотчет
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Комментарии

Горожанин24 августа 2017, 13:19
Слышу топот Навальнят:-D
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2
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Форвард24 августа 2017, 13:28
Для детей 1го класса даже очень хорошо. Только политизировать ни к чему.
0
2
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Горожанин24 августа 2017, 13:45
Нет не одной детской работы ! Не вешайте лапшу на уши !
0
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