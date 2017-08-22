СМИ: в Казани приступили к сборке первого вертолета Ми-38Т для Минобороны России

На Казанском вертолетном заводе приступили к сборке первого опытного образца вертолета Ми-38Т для Минобороны России. Об этом пишут «Известия».

- Нам удалось запустить в производство машину, аналогов которой не было в истории отечественного вертолетостроения, - отметил гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

Ожидается, что Ми-38Т будет востребован не только в России, но и за рубежом.

- Планируется, что на Ми-38Т будет установлена топливная система, защищенная от взрыва, появятся дополнительные топливные баки для увеличения дальности полета, а также спецоборудование для того, чтобы члены экипажа смогли применить морские спасательные костюмы, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленодольский завод имени Горького построит девять сторожевых кораблей проекта 22100 «Океан» для ФСБ России. Как отметил гендиректор завода, до конца года планируется построить два боевых фрегата «Гепард-3.9» для ВМФ Вьетнама. Завод также рассчитывает на экспорт малых ракетных кораблей проекта 21632 «Торнадо». Предполагается, что проектом заинтересуется Туркменистан.