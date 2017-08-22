30 августа в Зеленодольске откроют сквер почетных граждан и устроят салют

30 августа в Зеленодольске отметят День республики. В этом году праздник выпал на среду, поэтому у горожан появится дополнительный выходной день в середине недели. Мероприятия стартуют в 12 часов дня и завершатся в 10 вечера салютом.
"Город" узнал, что ждет зеленодольцев на празднике.
ДК «Родина»
16.30. Спортивные эстафеты для детей и подростков.
17.00. Открытие Сквера почетных граждан Зеленодольска.
18.00 Торжественный прием в ДК «Родина», на который пригласят почетных граждан Зеленодольска и членов их семей.
18.00. Танцевальная программа «Музыка нашей Родины» в сопровождении духового оркестра.
Музей
16.00. В Музее историко-культурного наследия откроется экспозиция «СССР. Ностальгия».
Возле озера
18.00 На сцене «Ракушка» возле Детской музыкальной школы пройдет концерт классической музыки и поэзии «И жизнь, и счастье, и любовь».
Дворы
12.00-14.00. Во дворах пройдут церемонии награждения победителей конкурса «Красивый двор - красивый город - красивый Татарстан».
Стадион
17. 00. На стадионе «Комсомолец» состоится футбольный матч между дворовыми командами из города и района.
Автовокзал
19.00 На театральной площади, а также на площади возле автовокзала «Мирный» откроется концертная программа творческих коллективов города и района «Ура!» - Республике моей!».