В Казани мужчина убил топором соседа за то, что тот нигде не работал

В Казани задержан 58-летний мужчина, который убил топором соседа за то, что тот нигде не работал. Об этом сообщает Следственный комитет по РТ.

По версии следствия, подозреваемый некоторое время проживал в доме потерпевшего.

- 19 августа мужчины распивали спиртные напитки, после чего подозреваемый стал предъявлять претензии 55-летнему хозяину, что тот нигде не работает, а после нанес три удара топором по голове, - сообщили в ведомстве.

Через несколько дней состояние мужчины ухудшилось. Он вышел из дома и потерял сознание в районе улицы Малой Армавирской. Прохожие вызвали скорую помощь, но спасти его не удалось.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Расследование продолжается.