Футбольный комментатор Уткин о «Рубине»: «Бердыев не бывает там, где не бывает денег»

Известный футбольный комментатор Василий Уткин прокомментировал информацию о финансовых проблемах в казанском «Рубине», передает «Спорт FM».

Так, по словам Уткина, ситуацию в казанском клубе вряд ли можно назвать проблемной.

- Это необязательно проблемы. У Бердыева бродячий цирк, шапито в этом отношении - это в непренебрежительном смысле. Может быть, действительно не хватает средств, но Бердыев не бывает там, где не бывает денег. Вряд ли «Рубин», не продавая никого, может кого-то купить. Ожидания от казанцев противоречивые. Думаю, что «Рубин» будет теневым соперником «Зенита», но осечек уже многовато, поэтому можно сомневаться в этом, - считает Уткин.

Напомним, после победы над «Анжи» (6:0) казанский клуб покинул бразилец Жонатас. В настоящее время футболист уже подписал контракт с клубом «Ганновер 96». договор рассчитан до 2020 года.