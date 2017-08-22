Названы школы Казани с самым большим количеством 100-балльников по ЕГЭ

Самый высокий средний балл по русскому языку (87,2) и математике (78,3) продемонстрировали выпускники лицея №131

Самое большое количество 100-балльников подготовили педагоги ИТ-лицея (6 человек), лицея №131 (5 человек), лицея №177, ОШИ КФУ и гимназии №139 - по 3 человека, гимназии №7, №102, №94 - по 2 человека, в 20 школах - по 1 стобалльнику. Об этом сегодня стало известно в рамках августовского педсовета.

При общем уменьшении 100-балльных работ в этом году до 46 (в 2016 - 50, в 2015 - 43), в 4 раза (до 12 человек) увеличилось количество 100-балльников по информатике. Впервые за несколько лет выпускница гимназии №139 Приволжского района получила по 100 баллов по трем предметам (русский, химия и биология). Сегодня она является студенткой Московского медицинского университета им. Сеченова.

Также было отмечено, что ежегодно 100-балльников готовят учитель биологии лицея имени Лобачевского КФУ Сафиуллина, учитель русского и литературы гимназии №52 Яшагина и учитель информатики и ИКТ ИТ-лицея КФУ Митрясова.

Начальник Управления образования Казани обратился к учителям с тем, чтобы 100-балльники не уезжали в другие города, а выбирали для дальнейшего обучения казанские вузы.

Стоит отметить, что самый высокий средний балл по русскому языку (87,2) и математике (78,3) продемонстрировали выпускники лицея №131, который является нетиповым учреждением образования.