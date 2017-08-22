Начальник управления образования Казани о зарплате учителей в 32 тыс и зачетах по Скайпу

Средняя зарплата учителей школ в Казани составляет 32 304 тысячи рублей, а руководители школ зарабатывают более 55 тысяч. Об этом сегодня в рамках августовского педсовета рассказал начальник Управления образования Казани Ильсур Хадиуллин.

Отметим, что средняя заработная плата в Казани в период с января по март 2017 года составила 37,3 тысяч рублей. Что касается возраста нынешних учителей, то доля молодых преподавателей в Казани на сегодня составляет 29,17%.

По словам Ильсура Хадиуллина, учителя, ведущие Инстаграм, принимающие зачёты по Скайпу и играющие в рок-группах - это современная реальность.