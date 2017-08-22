Мэр Казани лично извинился перед жильцами затопленных квартир по улице Чуйкова

В настоящее время по 25 квартирам уже приняты конкретные решения, жильцы еще трех квартир находятся в отъезде

Мэр Казани Ильсур Метшин лично извинился перед жильцами квартир по улице Чуйкова, где при замене кровли во время проливных дождей было затоплено 28 квартир, передает kzn.ru.

- Тент был, но его сорвало, в любом случае это не красит ни подрядчиков, ни нас, людей, которые ответственны за капремонт в городе, поэтому я хотел бы принести извинения, - сказал градоначальник, заглянув в одну из пострадавших квартир.

Отмечается, что в настоящее время по 25 квартирам уже приняты конкретные решения, жильцы еще трех квартир находятся в отъезде.

Напомним, во время затяжных дождей также пострадали квартиры в домах по улице Мира, 13а, улице Энергетиков, 5, проспекту Ямашева, 88 и улице Сафиуллина, 24. Собственникам пострадавших там квартир также будет возмещен ущерб за счет страховки подрядных организаций, либо по желанию жителей выполнен ремонт помещений силами подрядчиков. Для оценки ущерба уже составлены акты, а все компенсации произведут до сдачи домов.