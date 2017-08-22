Против активистов Всетатарского общественного центра возбудили уголовное дело

Против активистов казанского отделения Всетатарского общественного центра (ВТОЦ) возбудили уголовное дело по статье об экстремизме. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Сообщается, что в офисе организации уже прошли обыски, изъяты документы.

- Уголовное дело завели, чтобы снизить активность нашей организации вокруг договора о разграничении полномочий между Татарстаном и Россией, - отметили во ВТОЦ.

Также отмечается, что претензии касаются еще двух мероприятий - конференция «Татарский язык как государственный в Республике Татарстан. Почему не получилось за 25 лет?», где критиковалась языковая политика республики. И второе мероприятие — пикет в 2015 году в защиту татарского языка.

- Правоохранители обнаружили экстремизм в лозунгах, что каждый проживающий в Татарстане должен говорить по-татарски вне зависимости от национальности, - говорится в сообщении.