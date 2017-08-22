В Татарстане экс-сотрудница исполкома фиктивно устроилась в четыре школы

В Татарстане осудили экс-сотрудницу исполкома Апастовского района 47-летнюю Ирину Хураськину. Об этом сообщает прокуратура РТ.

Она признана виновной в злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).

Установлено, что с января 2016 года по февраль текущего года Хураськина, используя свое служебное положение, фиктивно трудоустроилась сразу в четыре школы.

- Подсудимая трудоустроилась в школы с целью увеличения педагогического стажа и получения права на досрочное назначение трудовой пенсии, - говорится в сообщении.

Отмечается, что свою вину она признала полностью. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей в доход государства.