Стали известны имена будущих парк-менеджеров Казани

Работу планируется начать уже с 1 сентября

Сегодня, 22 августа, в Исполкоме Казани назвали имена победителей конкурса на должность парк-менеджеров, сообщает пресс-служба мэрии города.

Так, в число победителей вошли Асия Гизатуллина, Дамир Зарипов, Дмитрий Зыков, Марат Исмагилов, Вилена Коинова, Айгуль Латыпова, Лилия Мухаметова, Эдуард Садыков, Лилия Якупова. Теперь авторы лучших проектов возьмут кураторство над зелеными зонами – это Горкинско-Ометьевский лес, парк Урицкого, «Сосновая роща», «Крылья Советов», парк Победы, парк у Центра семьи «Казан», «Черное озеро», Лядской сад, парк им.Горького, сквер Аксенова, сквер «Дербышки» и парк «Континент».

- Выбор победителей – это не оценка личностных качеств, а одна из форм соответствия ваших навыков на ту позицию, которую мы обозначили как вакантную, - отметил первый заместитель руководителя Исполкома Казани Дамир Фаттахов.

Отмечается, что в обязанности парк-менеджеров будет входить благоустройство, озеленение и уборка, культурное наполнение, организация торговли и взаимодействие со спонсорами. Работу планируется начать уже с 1 сентября.

Напомним, конкурс проходил в течение 2-х месяцев. Из 216 претендентов до очного этапа дошли 46 человек. В результате конкурса жюри отобрало 9 победителей.