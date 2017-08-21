Цой, Боб Марли, Зыкина: казанцы выбирают музыкантов для аллеи памяти под «Миллениумом»

Авторы идеи уже встретились с помощником президента РТ Наталией Фишман, которая поддержала идею создания нового арт-пространства в Казани

«ВКонтакте» стартовал отбор музыкантов для аллеи памяти под мостом «Миллениум» - создано голосование, в котором казанцы могут выбрать музыкантов, чьи портреты они хотели бы увидеть на опорах моста.

Всего в списке - 75 исполнителей, все они распределены на 8 групп. Проголосовать просто: вы заходите в голосование каждой группы и выбираете имя музыканта, за которого хотите отдать голос. 28 кумиров будут выбраны по абсолютной величине голосов из всех групп, независимо от того, какое место они занимают в своей группе.

Напомним, предложение создать аллею памяти возникло после того, как 20 июля из жизни ушел солист американской рок-группы Linkin Park Честер Бенингтон. Авторами идеи стали двое казанцев.

- Все началось со дня смерти Честера Беннингтона из группы Linkin Park, точнее со дня переноса места памяти этому музыканту, - рассказывал нашему сайту в начале августа один из авторов идеи Марат Газизуллин. - Вначале место памяти было на Кремлевской Набережной, но в один из дней кто-то все фото, цветы и свечи просто выкинул в мусор! Поклонники творчества Linkin Park решили перенести место под мост Миллениум. После посещения в один из дней этого места мы с другом возвращались по Кремлевской Набережной и я высказал мнение, что в Казани, к сожалению, нет стены или аллеи известных музыкантов. Идея состоит в том, что нужно выбрать известных музыкантов, кардинально повлиявших на историю развития музыки в мировых и отечественных масштабах.

Как рассказал порталу ProKazan.ru второй автор идеи - Денис - голосование будет проходить несколько недель. Молодые люди уже встретились с помощником президента РТ Наталией Фишман, которая поддержала их.

- Есть возможность выбирать из огромного количества. Я свои голоса потратил не зря: Chester Bennington, Michael Jackson, Виктор Цой, Bob Marley, Freddie Mercury, Chris Cornell, 2pac и Владимир Высоцкий, - рассказал Денис.



Точками обозначены опоры колонны, на которых и предполагается изображать кумиров

Изначально на опорах моста предлагалось нанести изображения следующих кумиров: 1) Боб Марли 2) Курт Кобейн («Нирвана») 3) Виктор Цой 4) Майкл Джексон 5) Честер Беннингтон («Линкин Парк») 6) Игорь Тальков 7) Михаил Горшенев («Король и Шут») 8) Джон Леннон («Битлз») 9) Фреди Меркури («Квин») 10) Джими Хендрикс 11) Владимир Высоцкий 12) Элвис Пресли.