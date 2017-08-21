Лидер КПРФ Зюганов назвал думские выборы в Татарстане «жульническими»

По итогам прошлогодних выборов коммунисты набрали 4,07% голосов

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал прошлогодние думские выборы в Татарстане «жульническими». Об этом он заявил накануне в ходе пресс-конференции в ТАСС.

- Я беседовал с руководством республики после выборов и сказал, что они там были абсолютно нечестными и и жульническими, - цитирует «Бизнес Онлайн» слова Зюганова.

По его словам, коммунисты набрали в 4 раза меньше голосов, чем в Башкортостане.

- Нарисовали ту картину, которую хотели. Стыдно это для республики, которая умеет работать и эффективно развиваться, - добавил он.

Напомним, по итогам прошлогодних выборов больше всех голосов набрала «Единая Россия» - 85,27%, КПРФ — 4,07%.