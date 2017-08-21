В Татарстане будут судить мать, которая довела 2-летнюю дочку до дистрофии и рахита

В Татарстане будут судить 31-летнюю жительницу села Карамасары Апастовского района. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Установлено, что женщина, являясь матерью двухлетней дочери, с прошлого года полностью самоустранилась от ее воспитания.

- Женщина приходит домой пьяной. При этом она систематически оставляет ребенка на длительное время у знакомых, что негативно сказалось на нравственном развитии малолетней. Кроме того, зная об имеющихся у дочери заболеваниях - признаки перенесенного рахита, дефицит массы тела, она надлежащих мер по уходу, питанию и лечению не принимала, - добавили в ведомстве.

В настоящее время угловое дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу.