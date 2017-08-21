В этом году в Татарстане от гриппа планируют привить более 1,5 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по РТ.

Сообщается, что поступили вакцины против гриппа «Совигрипп» и «Ультрикс» для иммунизации детского и взрослого населения. Вакцины содержат актуальные штаммы вирусов гриппа А и В, которые будут циркулировать в предстоящий эпидемический сезон. Для получения прививки необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства.

- Осенью прошлого года было привито против гриппа 34% населения, что позволило сдержать эпидемический процесс и не допустить эпидемии, - добавили в ведомстве.