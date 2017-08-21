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В Татарстане от гриппа планируют привить более 1,5 млн человек

В Татарстане от гриппа планируют привить более 1,5 млн человек
16+
Фото: из архива ProKazan.ru

В этом году в Татарстане от гриппа планируют привить более 1,5 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по РТ.

Сообщается, что поступили вакцины против гриппа «Совигрипп» и «Ультрикс» для иммунизации детского и взрослого населения. Вакцины содержат актуальные штаммы вирусов гриппа А и В, которые будут циркулировать в предстоящий эпидемический сезон. Для получения прививки необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства.

- Осенью прошлого года было привито против гриппа 34% населения, что позволило сдержать эпидемический процесс и не допустить эпидемии, - добавили в ведомстве.

Люция Кашапова, 22.08.2017, 15:39
Тэги: Здоровье
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Комментарии

Горожанин22 августа 2017, 15:52
Боюсь я женщин в масках. Времена нынче неспокойные, набросится еще со шприцом.
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Горожанин22 августа 2017, 16:25
Никогда не делаю прививки,и проблем со здоровьем нет.Непонятно,что там за инъекции
2
3
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Горожанин22 августа 2017, 16:58
В ответ на комментарий пользователя
Никогда не делаю прививки,и проблем со здоровьем нет.Непонятно,что там за инъекции
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Всегда делаю прививки. Здоровье отличное. Непонятно, что на уме таких как ты, передохли бы все, не будь таких как мы.
1
1
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герцог22 августа 2017, 17:22
ах не хочу я прививаться
Хочу я девственным остаться
1
0
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Горожанин22 августа 2017, 17:26
Вакцины содержат актуальные штаммы вирусов гриппа А и В, которые будут циркулировать в предстоящий эпидемический сезон

че, уже распланировали какой вирус запустить? B-|
1
1
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Горожанин22 августа 2017, 17:39
В ответ на комментарий пользователя
Вакцины содержат актуальные штаммы вирусов гриппа А и В, которые будут циркулировать в предстоящий эпидемический сезон

че, уже распланировали какой вирус запустить? B-|
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Дебил.
2
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