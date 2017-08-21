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По акватории Казанки на два ограничат движение маломерных судов

По акватории Казанки на два ограничат движение маломерных судов
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Фото: pixabay.com

В Казани на реке Казанка на два дня ограничат движение маломерных судов, сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Отмечается, что движение судов будет ограничено 25 августа с 14.00 до 18.00 и с 6.00 до 14.00 26 августа. Будет закрыт участок от Кремлевской дамбы до моста «Миллениум».

- Будет также ограничено движение парусных, прогулочных, спортивных судов, включая гидроциклы, байдарки, гребные лодки, - сообщили в МЧС.

Сообщается, что ограничение связано с проведением в Казани соревнований по триатлону IRONSTAR на акватории реки.

Люция Кашапова, 22.08.2017, 14:55
Тэги: Казанка
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Комментарии

Аинка22 августа 2017, 15:03
чего на два?
0
4
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Горожанин22 августа 2017, 15:06
В ответ на комментарий пользователя
чего на два?
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года B-|
1
4
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Горожанин22 августа 2017, 15:07
...давай уж учи русский!!!...По акватории Казанки на два ограничат ,,,???
1
4
Согласны с автором?
Гость22 августа 2017, 15:25
Упоротые проКазан
0
1
Согласны с автором?
Горожанин22 августа 2017, 15:30
В ответ на комментарий пользователя
чего на два?
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Сказали тебе на два. Чего не понятно?
0
1
Согласны с автором?
Горожанин22 августа 2017, 15:39
В ответ на комментарий пользователя
Сказали тебе на два. Чего не понятно?
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хочу на троих
0
1
Согласны с автором?
Горожанин22 августа 2017, 15:47
Иди один лесом , не на двоих , и не на троих - обойдешься !
0
0
Согласны с автором?
АаА22 августа 2017, 16:01
В ответ на комментарий пользователя
Сказали тебе на два. Чего не понятно?
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Цента ?
0
0
Согласны с автором?
Горожанин22 августа 2017, 16:28
В ответ на комментарий пользователя
Сказали тебе на два. Чего не понятно?
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:-D:-D:-D
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