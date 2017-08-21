По акватории Казанки на два ограничат движение маломерных судов

В Казани на реке Казанка на два дня ограничат движение маломерных судов, сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Отмечается, что движение судов будет ограничено 25 августа с 14.00 до 18.00 и с 6.00 до 14.00 26 августа. Будет закрыт участок от Кремлевской дамбы до моста «Миллениум».

- Будет также ограничено движение парусных, прогулочных, спортивных судов, включая гидроциклы, байдарки, гребные лодки, - сообщили в МЧС.

Сообщается, что ограничение связано с проведением в Казани соревнований по триатлону IRONSTAR на акватории реки.