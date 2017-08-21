В Казани осудили троих парней, забивших мужчину 167 ударами на проспекте Победы

Сегодня, 22 августа, в Верховном суде Татарстана вынесли приговор троим 19-летним парням — Альберту Сергееву, Ивану Курноскину и Виталию Софронитскому, которые до смерти избили 32-летнего мужчину на проспекте Победы. Об этом сообщил старший помощник руководителя управления СКР по РТ Андрей Шептицкий.

- Подсудимые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ «Убийство», - сообщили в ведомстве.

Таким образом, суд назначил Софронитскому и Курноскину наказание в виде 14,6 лет лишения свободы, Сергееву - 15,3 лет в колонии строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевшей о возмещении морального вреда на сумму 1,2 млн рублей.

Напомним, 7 марта текущего года подсудимые, находясь во дворе дома № 70, распивали спиртные напитки в компании мужчины, проживавшего в соседнем дворе. Во время застолья между ними произошла ссора, в ходе которой подсудимые жестоко избили мужчину. При этом они нанесли ему не менее 167 ударов руками, ногами, деревянным брусом, мебельной тумбой и другими фрагментами мебели, по различным частям тела. Также один из парней похитил у мужчины паспорт. От полученных трав избитый мужчина скончался в больнице.