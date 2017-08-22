В Казани воспитательница детского сада поставила ребенка на колени?

Педагог заявила, что 6-летний ребенок обидел ее сына-третьеклассника

Жительница Казани Светлана Исенбеева рассказала ProKazan.ru, что бывший воспитатель ее сына поставил ребенка на колени, пригрозив, что если он расскажет родителям, их посадят в тюрьму, а сестру отправят в детский дом.

Скандал произошел в поселке Вознесение 19 августа. После детской потасовки на площадке, на разговор пришла мать уязвленного мальчика и бывшая воспитательница Мирона Такмиля Вазизова, возмущенная тем, что ее сына обидел 6-летний ребенок. Ребенок в это время находился у соседей.



Фото из архива Светланы Исанбеевой

- Через забор они слышали как она его унижала, говорила, что он гнилой, что не умеет ни писать, ни читать! - рассказывает Светлана Исанбеева. -Она поставила его на колени, а затем взяла за лицо и трясла приговаривая: :”Ты меня понял?”. Угрожала ему, что если он расскажет все родителям, она посадит нас с мужем в тюрьму, а младшую сестру сдадут в детский дом!

У разговора есть взрослая свидетельница - молодая девушка, которая могла бы пресечь нападки взрослой женщины на ребенка, однако этого не сделала, объяснив, что сама боится воспитательницу. Светлана говорит, что по поселку о даме ходит дурная слава: дети ее часто чем-то напуганы, а чужие просто боятся. Соседи были удивлены, услышав, что она работает в детском саду.

"Защищала своего ребенка"

После инцидента маме все-таки позвонили, рассказав, как все произошло. Светлана пошла разбираться, тем более, что это не первый случай, когда компетентность педагога вызывала вопросы: когда-то Мирон жаловался, что воспитательница оттаскала его за волосы, так как не знала кто сломал дверцу в туалете. Тогда свидетелей не нашлось, а дама все отрицала.

- Разговор с ней я записывала на диктофон. И она не отрицала, что поставила его на колени. Сказала, что “всего лишь припугнула” и “защищала своего ребенка”. Как представлю, что мой сын стоял на коленях перед таким ничтожеством! После этого разговора я вышла на улицу и упала без сознания - подскочило давление, в декабре перенесла инфаркт. Очнулась я уже в скорой.

"Вы меня простите, а я пока напишу на вашего ребенка заявление"

Светлана рассказывает, что после того, как она написала заявление в полицию, женщина пришла с извинениями. Однако идти на мировую с ней никто не собирается: у мамы возникли серьезные подозрения в психическом здоровье воспитательницы.

- Разговаривал с ней мой муж, я не вышла, была после больницы. Она пришла, говорила, хотите я встану перед вами на колени? Муж мой договариваться не стал, она начала давить на жалость, мол, снова пойду полы мыть, мне не привыкать… То есть получается, что ее уже увольняли откуда-то! А потом мы узнали, что она написала ответное заявление, что мой 6-летний сын избил ее сына-третьеклассника!

Мы пытались связаться с воспитательницей Такмилей Вагизовой по мобильному телефону. Трубку поднимает женщина, по голосу - взрослая, и сообщает, что “мамы нет дома”.

В детском саду комментировать инцидент отказываются, так как все произошло не на территории детского сада, а потому это не профессиональные, а скорее личные взаимоотношения педагога и родителя. Но дали воспитательнице хорошую характеристику.

- Как воспитатель она нас полностью устраивает, - прокомментировала Гузель Садыкова. - Педагогический стаж у нее с 2005 года, 1-я категория. У нас она работает год, нареканий не было. Более того, могу сказать, что некоторые родители встают на ее защиту.

Родители действительно встали на защиту: Светлана получает сообщения с просьбой “оставить в покое” воспитателя, а пользователи соцсетей считают, что “не важно, кто прав, главное- защитить татарочку”.

- Я поражаюсь! Понятно, что произошло все за стенами детсада, но неужели кто-то хотел бы, чтобы с их ребенком работал такой человек?

Уполномоченная по правам ребенка Гузель Удачина прокомментировать инциндент не смогла, так как находится в отпуске, а кроме нее комментариев давать никто не может. Однако она коротко пояснила, что "Аппарат занимается".