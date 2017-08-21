В Казани начался суд над лидерами террористической организации «Хизб ут-Тахрир Аль-Ислами»

Сегодня, 22 августа, в Казанском гарнизонном военном суде начали рассматривать уголовное дело в отношении 8 лидеров татарстанской ячейки экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир Аль-Ислами» (запрещена в России), передает «Реальное время».

- Им предъявлено обвинение по статье «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации», - говорится в сообщении.

Напомним, 36-летний Азат Адиев, 29-летний Асгат Хафизов, 40-летний Альберт Валиуллин, 26-летний Рузиль Давлетшин, 27-летний Ленар Саитов, 24-летний Тимур Узбеков, 28-летний Радик Зарипов, 28-летний Павел Хевронин были задержаны в 2014 году.

В ходе спецоперации ФСБ, по 20 адресам было изъято большое количество экстремистской литературы и пропагандистских материалов.