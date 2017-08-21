В Набережных Челнах на заводе с высоты 4 этажа упал рабочий

В Набережных Челнах на заводе чугунного литья, расположенного напротив остановки ТЭЦ, с высоты четвертого этажа упал рабочий. Об этом сообщают «Вести КАМАЗа».

ЧП произошло накануне в 20.55.

- При ремонте печи рабочий оступился и упал, получив многочисленные переломы. Спасатели извлекли пострадавшего в бессознательном состоянии и передали его врачам, - говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.