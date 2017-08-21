В Татарстане детская хоккейная команда отравилась после обеда в кафе

В Арске 5 детей и тренер детской хоккейной команды отравились после обеда в кафе ООО «Центр-2».

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по РТ, в ночь на 20 августа юные хоккеисты и их тренер были госпитализированы в Республиканскую инфекционную больницу с кишечной инфекцией.

- В ходе проверки в кафе были выявлены нарушения требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения в части соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к приготовлению, хранению и реализации пищевой продукции, требований, предъявляемых к персоналу, - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что кафе ООО «Центр-2» было зарегистрировано как предприятие малого бизнеса, поэтому плановые проверки в нем не проводились.