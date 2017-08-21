Татарстан получит от правительства России 1 млрд рублей на лекарства

Правительство РФ увеличило объем субвенций на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами

Татарстан в текущем году от правительства России получит 1,08 млрд рублей на лекарства. Об этом сообщается на официальном сайте правительства.

Отмечается, что правительство РФ увеличило объем субвенций на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медизделиями и спецпродуктами лечебного питания для детей-инвалидов на 1,49 млрд рублей.

- В I квартале 2017 года количество граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, увеличилось на 199,7 тысячи человек и составило 3462,98 тысячи человек, - говорится в сообщении.

Так, согласно поправкам, Татарстану выделят 1,08 млрд рублей, Московской области — 1,4 млрд рублей, Москве - 4,7 млрд рублей, Санкт-Петербургу -1,4 млрд рублей и Свердловской области - 1,05 млрд рублей.