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Татарстан получит от правительства России 1 млрд рублей на лекарства

Татарстан получит от правительства России 1 млрд рублей на лекарства
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Фото: из архива ProKazan.ru
Правительство РФ увеличило объем субвенций на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами

Татарстан в текущем году от правительства России получит 1,08 млрд рублей на лекарства. Об этом сообщается на официальном сайте правительства.

Отмечается, что правительство РФ увеличило объем субвенций на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медизделиями и спецпродуктами лечебного питания для детей-инвалидов на 1,49 млрд рублей. 

- В I квартале 2017 года количество граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, увеличилось на 199,7 тысячи человек и составило 3462,98 тысячи человек, - говорится в сообщении.

Так, согласно поправкам, Татарстану выделят 1,08 млрд рублей, Московской области — 1,4 млрд рублей, Москве - 4,7 млрд рублей, Санкт-Петербургу -1,4 млрд рублей и Свердловской области - 1,05 млрд рублей. 

Люция Кашапова, 22.08.2017, 09:29
Тэги: Деньги
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Комментарии

Горожанин22 августа 2017, 09:45
Интересно из этих денег на лекарства сколько потратят?
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Илона Потапова22 августа 2017, 09:55
Я личнo дoвepяю статистикe ВOЗ которая говоpит что, около 97% людeй зaражены пapазитaми и токcинaми, а oни пpямo или кocвeннo вызывают бoльшинcтвo наших бoлeзней, дажe такиe как рaк и oжирение, прoблемы cердца, мешки под глазами, прыщи и папиллoмы, чаcтые прocтуды и аллергии, гoловные бoли и депpеccия и мнoгoе дpугoе. Но тепеpь еcть cпаcение oт этoй заpазы, вoт почитайте как cпаcти cебя и cвoиx близкиx --- http://gg.gg/medinfo
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Горожанин22 августа 2017, 10:04
стырят 99,9 проц.из этих денег
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