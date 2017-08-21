В Казани предприниматель незаконно захватил землю под торговые ларьки

В Авиастроительном районе Казани предприниматель незаконно захватил землю под торговые ларьки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

После прокурорской проверки было установлено, что бизнесмен самовольно установил торговые павильоны на улицах Белинского, Дементьева, Ленинградской и Лукина, чтобы торговать в них овощами и фруктами. При этом правоустанавливающих документов на земельные участки у него не было.

- По результатом проверки в отношении гражданина было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка). Постановление с материалами проверки направлено в Росреестр для рассмотрения по существу, - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что проверка была проведена после жалоб местных жителей.