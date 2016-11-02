Оправданный по делу о двойном убийстве в Татарстане отсудил 200 тысяч рублей

Оправданный по уголовному делу о двойном убийстве в Тетюшах Сергей Сенин получит 200 тысяч рублей. Такое решение вынес Верховный суд Татарстана, передает правозащитная организация «Зона права».

Сообщается, что компенсацию выплатит Минфин России.

Напомним, 13 июля 2003 года в Тетюшах в частном доме бизнесмена Ивана Горюнова произошло двойное убийство. В отсутствии хозяина, который уехал на свадьбу дочери в Набережные Челны, были убиты брат бизнесмена Сергей и его знакомый Николай, которые были в доме. По предварительным данным, налет на дом предложил совершить парень, который был хорошо знаком с сыном потерпевшего и точно был осведомлен не только о количестве ценностей в доме, но и о точном времени отсутствия хозяина.

Войдя в дом, один из налетчиков остался у входа, двое других отправились за сейфом. Причем света они не зажигали, поскольку свободно ориентировались в доме.

Они поднялись на второй этаж и попытались вынести сейф с двумя ружьями, 30 тыс рублей и 15 тыс долларов. Николай с Сергеем услышали шум, вышли в прихожую и наткнулись на воров. Один из них открыл стрельбу из пистолета, Николай был убит наповал, а Сергей скончался через несколько дней в больнице. Сейф бросили на лестнице. По звонку соседей на место приехала карета скорой помощи и сотрудники милиции, но по горячим следам задержать преступников не удалось.

В ходе расследования выяснилось, что к преступлению причастны трое жителей Тетюш – участники местной криминальной группировки "Северные", которая впоследствии была ликвидирована МВД Татарстана. По данным полиции, сразу после нападения на дом коммерсанта налетчики уехали в Ульяновск, где втроем скрывались на даче родственницы одного из них. Вскоре все трое были задержаны. Свою вину тогда полностью признал лишь один из нападавших.

В связи с недостаточностью доказательственной базы в апреле 2006 года расследование дела было приостановлено. Дело вновь было возобновлено лишь в январе прошлого года. Двое задержанных - Николай Козлов и Радик Гатауллин дали признательные показания против пилота гражданской авиации Сергея Сенина, который приехал из Ульяновска в Татарстан, чтобы повидаться с семьей. Однако присяжные оправдали его по этому делу.