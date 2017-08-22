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Птицы мира, которые достали казанцев: надо ли бороться с расплодившимися голубями?

Птицы мира, которые достали казанцев: надо ли бороться с расплодившимися голубями?
16+
Фото: ProKazan.ru
Открытые помойки и корм на улицах привел к тому, что пернатые начали плодиться в четыре раза чаще, рискуя разнести заразу

В редакцию ProKazan.ru часто поступают жалобы о городских голубях. Птицы мира сейчас обитают на помойках, путаются под ногами и обленились так, что даже не пытаются спастись, если их кто-то вдруг начнет давить.

- По улице невозможно пройти, они лезут под ноги, не уходят с пути, в меня несколько раз врезались голуби, один даже насмерть, - жалуется Мария Белова. - Где обитает стая голубей, вечно все в помете! Ведь не объяснишь людям, что голуби равны крысам, и ни разу они не милые! Слышала, что они болячек кучу переносят. И главное непонятно, что с ними делать: отстреливать и травить не вариант. 

Заразные птицы мира

Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Республиканской клинической инфекционной больницы Раиса Зарипова рассказала, что от стаи голубей можно подхватить любое заболевание - от кишечной палочки до орнитоза, вакцины от которой не существует.

- Возбудителем болезни являются хламидии, - прокомментировала Раиса Зарипова. - Причем, напрямую контактировать с птицами не обязательно, заразиться можно от пыли в воздухе, где находится стая голубей. Заболевание в первые дни протекает как ОРВИ: с повышением температуры, болями в мышцах, суставах. Может перетечь в хроническую форму в виде хронической пневмонии или бронхита. Редко, но атипичная форма болезни может привести к менингиту.

Человеку вмешиваться не стоит

Главный ветеринарный врач по лечебно-профилактической и противоэпизоотической работе города Казани Галий Исхаков подтверждает, что популяция голубей выросла в разы: если раньше у них наблюдалось 1-2 помета за лето, то сейчас птицы выводят до 4 пометов за сезон. Однако специалист считает, что человек вмешиваться в это не должен, природа сама сократит численность птиц.

- Раньше голуби улетали на поля в поисках еды, пролетали десятки километров, а сейчас они кормятся на помойках, их подкармливают сердобольные бабушки. Им ничего не остается, кроме как размножаться.

Благоприятные условия имеют две стороны медали. С одной стороны, у голубей есть среда бесконтрольно плодиться, с другой - именно такая жизнь делает птиц слабыми и склонными к заболеваниям. Так их численность регулирует природа.

- Они рождаются уже слабенькие. Если в стае кто-то заболеет, он разносит заразу и по другим сородичам, те заражаются и умирают, - объяснил Галий Исхаков.

Получается, что единственный способ скорректировать ситуацию - это перестать кормить голубей и закрывать мусорные контейнеры. Тогда при недостатке легкой пищи голуби будут вновь бороться за выживание, а это сократит количество пометов за сезон, увеличит активность птиц и повысит выносливость.

Не все опасные

Стоит отметить, что речь идет только о городских голубях, которых мы видим на улицах. За здоровьем птиц мира из частных голубятней (не только декоративных, но и часто совершенно обычных), владельцы тщательно следят.

- Нельзя сказать, что в голубятнях чисто и голуби там не болеют, это не так, - прокомментировал ProKazan.ru  голубятник Рустем Сарафиев. - За ними действительно постоянно ухаживают, следят за здоровьем, чересчур давая лекарства. В итоге у многих птиц низкий иммунитет, их может заразить любой чих. Но я ни разу не слышал, чтобы кто-то от голубей заболел. У них свои штаммы, и они не опасны для человека.

По мнению эксперта, городских голубей тоже не стоит бояться: они плодятся только потому что им хватает еды и есть, где высиживать потомство.

- В Арске власти взяли и заколотили все чердаки. Те, кто был внутри в итоге погибли, а те, кто прилетел потом - не смог залететь в свое гнездо. В итоге птицы улетели, в городе почти не осталось голубей. И вы знаете, ничего хорошего в этом нет, смотришь на небо и тоска берет.

Ольга Плешкова, 23.08.2017, 17:20
Тэги: Животные
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Комментарии

Горожанин23 августа 2017, 17:32
Так что та девочка не зря давила голубей.
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6
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Горожанин23 августа 2017, 17:34
Надо ввести штрафы за кормление голубей! И вообще любых уличных животных. И плакатов навешать, специально для сердобольных бабуль
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Батя23 августа 2017, 18:01
Истребить их надо, а заодно бабулек, которые их кормят. Привыкли у себя аулда кормить.
3
4
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1323 августа 2017, 18:04
в статье вместо голубей слово люди поставьте!!! меня больше некоторые индивиды раздражают чем голуби.
9
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Горожанин23 августа 2017, 18:06
хеpачить надо "сердобольных" бабушек B-|
на днях одна такая вывалила на газон кастрюлю тухлого борща - кущайте птички >-(
0
7
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Горожанин23 августа 2017, 18:07
ну что вы, как можно бороться с голубями- вон недавно девочка перо из одного вырвала, так защитники ее катком за это призывали переехать :)
0
3
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Злой23 августа 2017, 18:08
В ответ на комментарий пользователя
Истребить их надо, а заодно бабулек, которые их кормят. Привыкли у себя аулда кормить.
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Не гони, в деревнях никто крылатых крыс не кормит, наоборот гоняют эту заразу B-|
Это колхозаны понаехавшие всякую заразу кормят - шавло, голубей вонючих, видать скучают по скотине >:>
Лучший комментарий
0
12
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Горожанин23 августа 2017, 18:11
В ответ на комментарий пользователя
в статье вместо голубей слово люди поставьте!!! меня больше некоторые индивиды раздражают чем голуби.
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ну и убейсонах
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5
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Горожанин23 августа 2017, 18:12
:-D:-D:-D

ДА БУДЕТ СРАЧ!!!!!
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Уху евший23 августа 2017, 18:15
В ответ на комментарий пользователя
в статье вместо голубей слово люди поставьте!!! меня больше некоторые индивиды раздражают чем голуби.
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Это у тебя до первой хламидии 8-*
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