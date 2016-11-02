В Казани на капремонте сэкономили более 80 млн рублей

В Казани на капитальном ремонте в текущем году сэкономили более 80 млн рублей. Об этом сегодня на деловом понедельнике сообщил председатель комитета ЖКХ исполкома города Искандер Гиниятуллин.

По его словам, сэкономить удалось за счет контроля качества и объема ремонтных работ.

- Более 80 млн рублей мы сумели сэкономить, это за счет закупок, приемки, контроля качества и объема работ. Мы рассчитываем, что в следующем году объем капремонта будет как минимум такой же, как в этом году, готовится проектно-сметная документация на 143 дома, - сказал Гиниятуллин.

Также спикер отметил, что в ходе капремонта из-за протечек пострадало 5 домов.

- Людям, проживающим в пострадавших домах будет возмещен ущерб за счет страховки подрядных организаций, либо по желанию жителей будет выполнен ремонт помещений силами подрядчиков. Для оценки ущерба уже составлены акты, а все компенсации произведут до сдачи домов, - добавил он.