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Замглавы администрации президента РФ о договоре с РТ: «Все определено, соглашение истекло»

Замглавы администрации президента РФ о договоре с РТ: «Все определено, соглашение истекло»
16+
Фото: government.ru
По его словам, прошло слишком много времени и сильно поменялось законодательство

Договор о разграничении полномочий между Татарстаном и Россией не будет, срок действия которого истек 11 августа текущего года. Москва впервые дала официальный ответ по этому поводу. Об этом накануне заявил первый заместитель главы президента РФ Сергей Кириенко, находясь в Крыму.

- Все уже определено, соглашение истекло. Есть хорошая формулировка, которая попала в решение госсовета Татарстана, в котором правильно написано, что этот договор сыграл важнейшую историческую роль и практически все его нормы уже имплементированы в действующее законодательство, - цитирует «Интерфакс» слова Кириенко.

Так, по его словам, прошло слишком много времени и сильно поменялось законодательство.

- Как антикризисная мера 90-х годов, договоры имели серьёзное значение и, действительно, сыграли важнейшую роль. Но, конечно, российская государственность, государство построено не по договорному типу, - отметил он.

Напомним, документ вступил в силу 11 августа 2007 года, срок его действия составлял 10 лет.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, чтопозиция Кремля по поводу договора будет озвучена тогда, когда Путин посчитает нужным.

Договор о разграничении полномочий между Татарстаном и РФ впервые был подписан в 1994 году между Минтимером Шаймиевым и первым президентом РФ Борисом Ельциным. Он предполагал более широкие полномочия для Татарстана: республика имела право на собственное законодательство, налоги, гражданство. С приходом в Кремль Владимира Путина законодательство всех субъектов РФ было приведено в соответствие с федеральным.   

Люция Кашапова, 21.08.2017, 15:17
Тэги: Политика
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Комментарии

Горожанин21 августа 2017, 15:21
всем спасибо, все уволены
Лучший комментарий
0
22
Согласны с автором?
Горожанин21 августа 2017, 15:29
Лысый правильно говорит.....
0
10
Согласны с автором?
Димас люблю пивас21 августа 2017, 15:32
На кукан всех:-D
0
6
Согласны с автором?
Горожанин21 августа 2017, 15:34
Наконец то утерли, а то эти колхозники задрали уже спекулировать! Осталось еще кое-какую шайку выпереть из кабинетов, с конфискацией желательно! И под суд!
0
14
Согласны с автором?
йцукен21 августа 2017, 15:39
В ответ на комментарий пользователя
Наконец то утерли, а то эти колхозники задрали уже спекулировать! Осталось еще кое-какую шайку выпереть из кабинетов, с конфискацией желательно! И под суд!
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готов взять себе ручку, Монблан
0
1
Согласны с автором?
Горожанин21 августа 2017, 15:42
да вот оно как !
0
3
Согласны с автором?
Горожанин21 августа 2017, 15:42
Когда все приведут в соответствии с фед. законодательством? Когда татарский в школах в обязательном порядке отменят?
1
11
Согласны с автором?
Горожанин21 августа 2017, 15:46
В ответ на комментарий пользователя
Когда все приведут в соответствии с фед. законодательством? Когда татарский в школах в обязательном порядке отменят?
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Какое же оно федеральное, если между центром и федерацией нет разграничения полномочий? Это унитарное законодательство
2
1
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Горожанин21 августа 2017, 15:51
Ничего не изменится ни в политическом ни в экономическом устройстве. Разве что всякие втоцовские митинги будет омон разгонять.
0
0
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Горожанин21 августа 2017, 15:52
В ответ на комментарий пользователя
Когда все приведут в соответствии с фед. законодательством? Когда татарский в школах в обязательном порядке отменят?
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Можно и в обязательном порядке учить. Но не в таких количествах.
3
0
Согласны с автором?
Горожанин21 августа 2017, 15:56
В ответ на комментарий пользователя
Когда все приведут в соответствии с фед. законодательством? Когда татарский в школах в обязательном порядке отменят?
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А это когда ты официально своими руками подашь в суд, а не будешь анонимно здесь подбивать, чтобы это сделал кто-то другой.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин21 августа 2017, 16:03
Казанская область скоро будет :-D
1
4
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Горожанин21 августа 2017, 16:05
Миник ждем. Твой выход:) презика больше у нас не будет?)) Как обидно))))
0
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