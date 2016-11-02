Замглавы администрации президента РФ о договоре с РТ: «Все определено, соглашение истекло»

По его словам, прошло слишком много времени и сильно поменялось законодательство

Договор о разграничении полномочий между Татарстаном и Россией не будет, срок действия которого истек 11 августа текущего года. Москва впервые дала официальный ответ по этому поводу. Об этом накануне заявил первый заместитель главы президента РФ Сергей Кириенко, находясь в Крыму.

- Все уже определено, соглашение истекло. Есть хорошая формулировка, которая попала в решение госсовета Татарстана, в котором правильно написано, что этот договор сыграл важнейшую историческую роль и практически все его нормы уже имплементированы в действующее законодательство, - цитирует «Интерфакс» слова Кириенко.

Так, по его словам, прошло слишком много времени и сильно поменялось законодательство.

- Как антикризисная мера 90-х годов, договоры имели серьёзное значение и, действительно, сыграли важнейшую роль. Но, конечно, российская государственность, государство построено не по договорному типу, - отметил он.

Напомним, документ вступил в силу 11 августа 2007 года, срок его действия составлял 10 лет.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, чтопозиция Кремля по поводу договора будет озвучена тогда, когда Путин посчитает нужным.

Договор о разграничении полномочий между Татарстаном и РФ впервые был подписан в 1994 году между Минтимером Шаймиевым и первым президентом РФ Борисом Ельциным. Он предполагал более широкие полномочия для Татарстана: республика имела право на собственное законодательство, налоги, гражданство. С приходом в Кремль Владимира Путина законодательство всех субъектов РФ было приведено в соответствие с федеральным.