США приостанавливают выдачу неиммиграционных виз во всей России

С 23 августа посольство США в России приостановит выдачу неиммиграционных виз по всей России. Об этом сообщает американское посольство.

Отмечается, что это связано с тем, что власти России сократили число сотрудников дипломатической миссии США в РФ.

- С 1 сентября 2017 года собеседования для получения неиммиграционной визы США будут проводиться только в посольстве США в Москве, - добавили в посольстве.

Как отметил первый зампред комитета Совфеда РФ по международным делам Владимир Джабаров, такими мерами Америка рассчитывает на очередь за визами в Москве.

- Это не такой огромный поток туристов и деловых поездок в США, чтоб это могло парализовать туристическую отрасль или чтобы производственные проблемы могли возникнуть из-за этого. Понятно, что какие-то ограничения появятся и для того, чтобы получить визу, понадобится ехать в Москву, отстаивать очередь. Но на это и рассчитана ответная мера, чтобы российские граждане испытали чувство недовольства. Но, думаю, вариант этот не сработает, - считает Джабаров, передают «Известия».