Блоги ProKazan.ru: Почему в российских аэропортах иностранцам комфортнее, чем нам?

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Сегодня главный по рубрике «Б​логи» - главный редактор газеты «Город» и портала ProKazan.ru - Григорий Сеферов.

Я летаю на самолетах раза 3-4 в год. Обычно это рейс “Казань - Москва - Казань”. И все чаще я задаю себе вопрос, а не проще ли добираться до столицы поездом. Все любят самолеты за оперативность, но в сухом остатке мы выигрываем не больше 4-5 часов. Арифметика простая: около часа добираться до аэропорта, 2 часа - от регистрации до полета, сам полет - 1,5 часа, ожидание багажа + шаттл до терминала еще час. Прибавьте еще час на аэроэкспресс. В итоге получаем 6,5-7 часов. На поезде можно добраться от 11 до 13. Есть еще и экономическая разница: на трансферы (такси или аэроэкспресс) мы потратим еще 2 тысячи. На вокзалы же можно доехать на автобусе или метро. Но я все равно выбираю перелеты. Причины разные, и смысла расписывать их нет.

На территории аэропорта для меня самые тяжелые 1,5 часа - от регистрации до посадки. Обычно просто нечем заняться. Но если рейс задерживают на час-два (это не редкость), то организм начинает требовать еды. Пути в город уже нет - вы в трансферной зоне. Вы в ловушке, и этим будут пользоваться владельцы аэропортовских кафешек.

Посмотрев на витрины, вы увидите, что скромный сэндвич будет стоить 250-400 рублей, стакан кофе - 250-350 рублей, горячее блюдо - 500-1000 рублей и т.д. Местные рестораны живут практически в бесконкурентной среде и они пользуются тем, что пассажирам просто некуда деваться. Но давайте разберемся, кто больше остальных страдает в этой ситуации?

На прошлой неделе я улетал из Шереметьево в Казань. Зал ожидания был переполнен, а вот в кафе можно было найти местечко. Я заказал стакан кофе и стал наблюдать за контингентом заведения. Откровением для меня стало, что на внутренних рейсах процентов на 50-60% ресторанчик был заполнен иностранцами, которые мило беседовали, поедая горячие колбаски и запивая их пивом. В метрах 10 от кафе молодая мама успокаивала свою дочку: "Потерпи! Скоро уже в самолете будем! Там попьешь…"

Про бешенные цены в аэропортах говорили уже неоднократно. Но логика в том, что иностранцев они не пугают. 10-20 евро - это средний чек в европейском ресторане. Для них это норма. А вот местным придется потерпеть, их покормят в самолете. Дадут "резиновую" булку и полстакана сока.

На телевидении депутаты нам постоянно твердят, что весь мир против нас. Но даже в России условия для тех, "кто против нас" комфортабельнее, чем для тех, кто здесь живет.