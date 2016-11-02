В Казани ремонт бывших общежитий обойдется в 3 млрд рублей

На сегодняшний день в городе насчитывается 192 бывших общежития

В Казани ремонт бывших общежитий обойдется в 3,1 млрд рублей. Комитет ЖКХ исполкома подготовил проект программы капремонта, передает пресс-служба мэрии города.

Отметим, что на сегодняшний день в городе насчитывается 192 бывших общежития. В этих домах проживает более 43 тысяч казанцев.

- Чаще всего там выполнялись единичные виды работ – замена лифтов или ремонт кровли. Разработанный проект программы учитывает комплексный ремонт общежитий в рамках программы капитального ремонта на ближайшие годы, - говорится в сообщении.

Сообщается, что за время реализации программы капремонта в Казани выполнен ремонт в 48 зданиях бывших общежитий.