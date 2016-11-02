Родителей казанских учеников заставляют покупать школьные формы до 10 тысяч рублей?

У каждой школы в уставе прописывается фасон школьной формы

Родители казанских школьников перед началом учебного года жалуются на то, что в школе их заставляют приобретать форму для детей в конкретных ателье или магазинах. При этом, запросы школ часто превышают бюджет родителей.

- В нашей школе много лет была форма, черно-белый вариант. Покупали форму , кто где мог, по своему карману. С 2016 года в школу пришла новый директор и стала выбирать фасон и фабрику для пошива единой формы. Конечно, проводила собрания с родительским комитетом. Но в итоге для нашей школы выбрали фабрику "Успех". Ни качество, ни фасон многим не нравится. За жилетку и юбку мы заплатили 2600, считаю, что это дорого. В детском мире сейчас очень красивые формы в продаже, сарафаны от 1700, качество и фасон изумительный, почему мы не можем купить их там?

При этом, родители опасаются жаловаться о проблемах в открытую. Однако в сети появилась информация, что в ряде школ обязательная форма для школьника обошлась в 10 тысяч рублей.

Завуч школы школы 167 Ольга Антипова объяснила, что объявление о пошиве на конкретной фабрике имело не обязательный, а рекомендательный характер.

- У каждой школы есть устав, с ним можно ознакомиться на официальном сайте. Обязательным у нас является только цвет одежды - это синий для старших классов и и синий с синей клеткой для младших. Мы не заставляем родителей, только предлагаем. Сейчас, например, наша фабрика не справляется с потоком заказов, и даже хорошо, если родители примут решение пошивать форму в другом ателье.

Глава инициативной группы по борьбе с поборами в системе образования РТ Екатерина Матвеева советует фиксировать нарушения на камеру или диктофон и отправлять запись в антимонопольную службу. Если школа настаивает на определенном фасоне одежда - это нарушение.

- Покажите мне этот устав, и он сразу полетит в прокуратуру, как нарушающий нормы закона. В этих локальных актах столько отсебятины толкают, что во время мониторинга это были мои любимые документы-юморески. Там даже белую подошву кто-то прописывал. И потом при мне же их рвали и писали новые, без нарушений.