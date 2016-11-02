СМИ: в России не будут вводить акцизные марки для пива

В России не будут вводить акцизные марки для пива. В Минфине считают, что это приведет к потреблению более крепкого алкоголя. Об этом пишут «Известия».

- Затраты производителей пивоваренной продукции на приобретение автоматов для нанесения маркировки на продукцию, программного обеспечения, изменение бизнес-операций и интеграцию информационных систем приведут к росту себестоимости и существенному удорожанию продукции. Что, в свою очередь, может привести к смещению спроса в сторону крепких алкогольных напитков. Рост цены и расходов может привести к закрытию малых и средних предприятий, - говорится в сообщении.