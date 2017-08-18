В Казани держится жара: завтра температура воздуха поднимется до +29

Завтра в столице Татарстана ожидается переменная облачность, но без осадков. Ветер слабый. Ночью температура воздуха опустится до 13..+15 градусов. Днем наступит жара: температура поднимется до 27..+29 градусов, сообщает Гидрометцентр Татарстана.
Завтра в столице Татарстана ожидается переменная облачность, но без осадков. Ветер слабый. Ночью температура воздуха опустится до 13..+15 градусов. Днем наступит жара: температура поднимется до 27..+29 градусов, сообщает Гидрометцентр Татарстана.
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